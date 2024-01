Reprodução/Instagram Bruna Almeida só piora a aceitação do público a Rodriguinho com suas publicações





Entra ano, sai ano, o Big Brother Brasil vira um reality em via dupla: os competidores falando barbaridades e fazendo inúmeras besteiras dentro da casa, e suas respectivas famílias e amigos criando narrativas paralelas para aliviar a barra das atrocidades que rolam no confinamento, com o simples objetivo de minimizar o ranço do público e evitar um cancelamento. Mas Bruna Amaral adotou uma tática perigosa: fazer a audiência ter ainda mais aversão ao seu marido, Rodriguinho, que está no BBB 24.







O pagodeiro já se tornou o inimigo número 1 do público que acompanha o programa. Tem se mostrado uma pessoa descomprometida com o jogo, esnoba o cachê que será dado ao campeão, faz pouco caso dos prêmios ofertados pelos patrocinadores, não interage com os artistas convidados nos dias de festas, fala mal de todo mundo pelas costas (e paga de amigo quando se depara com os rivais), objetifica mulheres, entre outras coisas.

Bruna, do lado de fora, em vez de tentar aliviar a barra do marido, adotou uma tática kamikaze: fornece mais materiais e conteúdos para o público não simpatizar com seu marido.

Recentemente, o jornal Extra publicou uma reportagem com levantamento dos números das dívidas de Rodriguinho , que afirmou em um podcast ter falido duas vezes e precisou recorrer a amigos, como Thiaguinho, para pagar o próprio aluguel e dar conta de suas despesas.





Sua mulher, na tentativa de desmentir a publicação (baseada nas falas do próprio marido), resolveu debochar, expondo nas redes sociais as viagens internacionais que fizeram juntos. "Eu quando vejo páginas dizendo que o meu marido tá endividado e falido", postou ela aos risos.

Na publicação, ela e o marido aparecem em Paris, na França, ao lado de Nego Di, participante do BBB 21 que saiu queimadíssimo do reality show e ainda hoje acumula inúmeros haters pelo fato de suas piadas terem teor machista e homofóbico. "Endividado e rodando o mundo", dizia a publicação.

Recentemente, Bruna também veio a público após seu marido demonstrar insatisfação com os shows de Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco em uma das festas do BBB 24. Nas redes sociais, ela compartilhou um post de uma seguidora, no qual apontava o "gosto musical refinado" de Rodriguinho para justificar o mau humor do pagodeiro.

O problema é que para mostrar o tal refinamento musical, foi usado como exemplo o show do cantor Usher que o casal havia ido quatro meses antes do início do BBB 24. O norte-americano, no entanto, tem canções nada eruditas ou refinadas. Fala explicitamente sobre sexo e orgasmos em suas composições. A questão é que ele canta tudo em inglês, o que talvez seja uma barreira para a real compreensão de Bruna e Rodriguinho.

Em um outro momento, Bruna entrou num embate com Luiza Brunet na tentativa de defender Rodriguinho sobre os comentários misóginos que havia feito a respeito do corpo e aparência de Yasmin Brunet. Mas o tiro, novamente, saiu pela culatra, porque a modelo veterana engoliou a mulher do pagodeiro com uma sequência de publicações a respeito de feminismo e também das vítimas diárias do comportamento machista no Brasil.

Fato é que Bruna tem gozado de um alto engajamento nas redes sociais por conta da participação do marido no reality show da Globo. O problema é que em vez de tentar aliviar a barra de Rodriguinho, ela foi por um caminho curioso, no qual ela optou por botar mais lenha na fogueira para piorar a aceitação da audiência ao pagodeiro. Talvez seja porque ela esteja com saudades do cantor e o queira ver fora de lá o quanto antes.

Uma coisa a gente pode garantir à Bruna: fique calma, porque no primeiro paredão que Rodriguinho cair, a depender da rejeição do público, logo ele sairá e estará novamente em seus braços.