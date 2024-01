Reprodução O ex-repórter contou detalhes de sua relação com o apresentador

Rafael Machado contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes de seu relacionamento com Gugu Liberato. O ex-repórter da Record trabalhou durante anos no Programa do Gugu, na Record, e foi o "braço direito" de um dos maiores apresentadores do Brasil.

"Fora das câmeras ele era bem quietão, na dele, meio tímido, como as pessoas descreviam ele bastante. Dava para perceber isso. Aí ligava a câmera, aquela magia acontecia. Mas ele sempre foi muito atencioso comigo. A gente conversava nos bastidores [do programa], e nos bastidores das gravações das matérias também, porque vira e mexe eu fazia uma surpresa com o Gugu", contou.

"Levava a pessoa que ia ser surpreendida por ele até o Gugu. Então era todo um processo de contar, fazer a reportagem, chegar dias antes na cidade, contar a história do personagem, mentir, contar uma história, 'olha a gente vai pra não sei aonde ou vai acontecer não sei o quê'. De repente, a pessoa dava de cara com o Gugu. Eu levava a pessoa pra dar de cara com o Gugu. Cara, foi incrível. Foi uma experiência de trabalhar com ele, de conviver com ele, muito rica, muito válida", relembrou.





"Imagina, eu era criança. Nem pensava em trabalhar em televisão. Sempre gostei muito de TV, mais do que Jornalismo, sempre me encantei pela magia da televisão. Era criança e assistia o Gugu. Imagina eu com seis ou sete anos, assistindo o Gugu, e de repente passa vinte anos, ou menos (...) Estava com a perninha tremendo pra falar com o Gugu. Era legal. No aeroporto, parava pra conversar ou no meio de uma gravação. Era uma pessoa que escutava muito o repórter. Foi muito bacana essa experiência", concluiu.

Atualmente, Rafael Machado está fora da TV e tem se dedicado a trabalhos no universo digital. No ano passado, ele surpreendeu seus seguidores ao entrar em plataformas de conteúdo adulto, onde vem compartilhando fotos e vídeos bem picantes. E tem usado a alcunha de "Machadão", um trocadilho com seu sobrenome.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko