Divulgação/SBT Christina Rocha irá comandar um novo programa nas tardes do SBT





Em meio a uma série de mudanças previstas para sua programação, o SBT ainda não definiu quando e como será o novo programa de Christina Rocha, batizado temporariamente de Agora é Aqui. Não tem cenário pronto, falta definir elenco, linha editorial e entender quais serão os recursos disponíveis para sua execução. E tudo isso entrará em discussão a partir desta segunda-feira (22), com o retorno de Daniela Beyruti após seu período de férias.







Embora exista uma expectativa minha e dos demais colegas da imprensa a respeito dos nomes que irão compor a atração, o principal ainda está indefinido: o formato e linha editorial. E tudo isso dependerá exclusivamente da verba de produção que o SBT irá disponibilizar para que ele saia do papel.



Caso ele siga por uma linha ao estilo do que foi o extinto Aqui Agora e tente brigar por audiência com outros policialescos da concorrência, como o Cidade Alerta (Record) e Brasil Urgente (Band), será necessário ampliar a equipe de reportagem, contratando mais profissionais para irem a campo atrás de notícias de barbáries que rolam pelo país.

Vão cobrir enchentes, desastres provocados por chuvas e outras catástrofes ambientais? Será necessário aumentar o investimento nas horas de voo do Comandante Hamilton, que atualmente dá expediente no Primeiro Impacto. E o serviço ofertado pelo piloto tem um custo altíssimo.







Mas se o SBT pretende fazer uma segunda revista eletrônica, mais focada em quadros no estúdio com prestação de serviços, sem investir no Jornalismo, aí o custo fica mais barato. O problema é que a principal concorrência atual da emissora no horário (Record e Band) dificilmente perderá público para uma atração "mais leve".

E se este for o caminho, ainda faltam definir cenário, elenco e também a linha editorial, para que ele não seja uma extensão do Chega Mais, que será apresentado por Regina Volpato e Michelle Barros.

O SBT tem feito testes com diversas pessoas para compor o elenco do novo vespertino, como Marcia Fu e Fabíola Gadelha, mas até agora a direção não chegou a um consenso justamente por não saber o caminho que o programa seguirá. Até mesmo o título "Agora é Aqui" não teve o martelo batido, e nem mesmo há a confirmação se Marcão do Povo será o parceiro de Christina Rocha como titular.

Por conta desta indefinição, o novo programa das tardes do SBT deve ser um dos últimos do pacote de estreias a entrar no ar. Espera-se que com o retorno de Daniela Beyruti ao trabalho as coisas comecem a andar de maneira mais rápida, mas vale frisar que até 26 de fevereiro muitas decisões precisam ser tomadas, inclusive a principal: qual será a linha editorial? Ninguém sabe.

E até agora, este é o único formato que sequer consta no site de negócios do SBT e tampouco tem plano comercial definido. Ou seja, ainda vai demorar um pouco para sair do papel.