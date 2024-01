Divulgação O participante do BBB 24 já faliu duas vezes e teve aluguel pago por colega de profissão

Rodriguinho tem chamado a atenção no BBB 24 por sempre deixar claro que não liga para o prêmio ou benefícios recebidos ao longo do reality show da Globo, como carro e vale compras das marcas patrocinadoras. O curioso é que o cantor já faliu duas vezes, tem inúmeras dívidas e está longe de ter uma vida de ostentação como tenta mostrar no programa.

Em entrevista ao Jota Podcast, o pagodeiro esclareceu a situação antes mesmo de entrar no BBB: "Quebrei duas vezes na vida. A nível da minha sogra dar dinheiro para a gente comer, do (cantor) Thiaguinho pagar o aluguel da minha casa. Da polícia me parar e querer levar meu carro porque o documento estava ferrado".

"Vivia sem pensar no amanhã. Sempre fui louco de gastar muito. Sempre gostei de coisas caras. Não tinha dinheiro para comprar aquela coisa cara, mas comprava. Eu era louco de gastar. Trocava de carro toda semana. Só fui perceber quando o dinheiro acabou", completou.

Atualmente, de acordo com o jornal Extra, Rodriguinho tem uma dívida de R$ 83.807,93 referente a locação de um imóvel no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Isso aconteceu após o cantor apresentar pendências com aluguel, condomínio, seguro fiança, IPTU, gás, além de danos constatados no apartamento. Desde 2018, ele também acumula uma dívida de mais de R$ 50 mil de IPVA de um carro.





Na pandemia, o cantor começou a se reerguer e pegou 500 mil dólares emprestados para investir em um projeto. "Tive cerca de 120 shows cancelados. O dinheiro foi acabando e eu comecei a vender minhas coisas. Tinha me separado, a mulher estava em outra casa, e tinham duas casas para pagar. Aí peguei esse empréstimo. Metade da grana eu investi em trabalho que foi o que me levantou até hoje. Investi em outras coisas: abri negócios, marca de roupas, lounge de narguilé, abri um restaurante", pontuou.

O pagodeiro tem uma coleção de mais de 100 narguilé, sendo um deles o único no Brasil e com valor aproximado de R$ 40 mil. Atualmente, ele mora em uma mansão alugada na Região da Serra da Cantareira, em São Paulo, com sua esposa Bruna Amaral e 11 gatos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko