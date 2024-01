Reprodução O ator chamou a atenção com a mudança de visual após o fim da trama

A novela Terra e Paixão chegou ao fim na última sexta-feira (19), e para marcar o fim da trama, Amaury Lorenzo mudou seu visual. Ao longo da trama, o intérprete de Ramiro manteve o cabelo e barba mais altos e volumosos, mas dessa vez optou por raspar os fios nas laterais.



Em seu Instagram, o ator compartilhou a mudança e agradeceu seu cabeleireiro: "Obra de arte pelas mãos do meu amigo genial @deividbogo".

A novela das nove chegou ao fim na última sexta-feira (19), e contou com o casamento de Ramiro e Kelvin (Diego Martins). Nas cenas finais, o casal trocou declarações de amor e selou a união.

Com isso, Renascer chegou à programação da Globo e conta com a participação de Marcos Palmeira, Maria Fernanda Cândido, Juliana Paes e Antonio Calloni no remake.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko