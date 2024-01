Reprodução/Instagram Os pais da ex-participante do BBB 24 chamaram a atenção dos telespectadores

Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do BBB 24 e tornou-se um dos assuntos mais comentados após inúmeros episódios de loucura. Entretanto, um dos pontos que mais chamou a atenção foi a reação de seus pais pouco antes da influenciadora desistir da competição.

Liziane Lopes, de 43 anos, disse que a filha estava bem e Alisson Ramalho, de 42, pontuou que Vanessa Lopes estava sendo acompanhada pela produção do reality show da Globo.

O casal está junto há 25 anos e acumulam um número considerável de "fãs" nas redes sociais. Ele conta com mais de 400 mil seguidores, e ela com quase 1 milhão nas redes sociais. Os dois têm o conteúdo voltado para viagens, dancinhas e família. Além disso, possuem uma mansão em Pernambuco, onde costumam passar as férias.

Alisson Ramalho é sócio-fundador da Sobrancelhas Design, empresa criada em 2013, e CEO do Grupo Vanessa Lopes Produções. Antes, ele atuou em franquias e distribuidoras de marcas de beleza.







Além do trabalho voltado ao público fitness, Liziane divide o trabalho com o marido na Sobrancelhas Design, onde também trabalham com maquiagem e cuidados com a pele.

Os dois passaram a ser duramente criticados pelo público por conta de seus comportamentos nas redes sociais enquanto Vanessa Lopes demonstrava sinais preocupantes dentro do BBB 24. No momento em que a tiktoker se mostrou mais desestabilizada, a mãe dela usou o engajamento para fazer publicidade de maquiagem, enquanto seu pai surgiu em um vídeo de dancinha, sem camiseta, para mostrar os músculos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko