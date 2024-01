Reprodução/Instagram A atriz não estará no elenco do longa americano por conta das gravações



Camila Queiroz foi convidada para integrar o elenco de Alarum, uma produção cinematográfica norte-americana, mas precisou declinar a proposta após descobrir que as filmagens coincidem com as gravações de Beleza Fatal, novela da HBO Max em que é protagonista.



O longa, dirigido por Michael Polish, conta com a participação de Sylvester Stallone e Scott Eastwood. A atriz estava cotada para uma personagem latina e os trabalhos começariam ainda neste mês.



Entretanto, Camila Queiroz estará envolvida com a novela da plataforma de streaming até pelo menos o final de março. A atriz vive a personagem principal Sofia e, como seu volume de cenas é alto, não conseguiria se ausentar das gravações por vários dias.







A trama, escrita Raphael Montes e dirigida por Maria de Medicis, conta a história de uma moça que, na infância, viu a mãe ser presa injustamente e morta. Após crescer, ela resolve se vingar de sua tia Lola (Camila Pitanga).



*Texto de Júlia Wasko

