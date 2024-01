Reprodução/Instagram A atriz admitiu que não irá deixar de produzir os conteúdos adultos durante a gravidez

Renata Del Bianco ficou conhecida como Vivi na produção original de Chiquititas e voltou aos holofotes ao anunciar que produziria conteúdos para o OnlyFans. Após anunciar sua segunda gestação, a atriz recebeu críticas por não dar uma pausa nos conteúdos adultos mesmo com a chegada do segundo filho.

A atriz já é mãe de Aurora, de 4 anos, e sempre sonhou em ser "mão de dois". "Sempre quis ser mãe, e fui abençoada com a princesa mais doce do mundo, a Aurora. Mas meu maior sonho sempre foi ser mãe de 2", disse.

"O tempo passou, a vida mudou, o sonho foi ficando cada vez mais distante… até que Papai do céu nos abençoou novamente! Estou grávida", acrescentou.





Nos Stories do Instagram, Renata rebateu os comentários de que deveria encerrar sua produção de conteúdo no OnlyFans. "Claro, vou continuar". Ela ainda publicou uma foto com a seguinte legenda: "Para sua opinião sobre uma mulher livre, solteira e independente estar grávida: caguei. Gente, eu estou grávida, não fui bentificada!".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko