Reprodução O leilão da propriedade do ex-jogador foi invalidado

A mansão de Cafu, localizada em Alphaville, em São Paulo, é avaliada em R$ 40 milhões e foi leiloada por R$ 25 milhões em dezembro de 2023. Entretanto, a Justiça invalidou a oferta da residência do ex-jogador de futebol com justificativa de que a proposta está abaixo do valor mínimo do processo.

A residência possui um terreno de 2.581 metros quadrados, além de seis suítes, piscina, quadra de futebol society, sala de cinema, salão de jogos e sauna. O edital estabelecia um valor mínimo de R$ 35 milhões, de acordo com o colunista Rogério Gentile, do UOL.



Isso aconteceu pós uma ação de cobrança aberta em fevereiro de 2018 pela VOB Cred Securitizadora contra a Capi-Penta International Football Player Ltda, empresa do ex-atleta, que possui uma dívida estimada de R$ 9,5 milhões.

Cafu não negou a dívida e ainda tentou evitar o leilão da mansão, argumentando que a residência é um bem de família e, pela legislação, não poderia ser expropriada. Ele afirmou que o pagamento da dívida estaria garantido em outros imóveis de sua propriedade, mas a Justiça não aceitou.







Em novembro, uma primeira tentativa de leiloar o imóvel foi realizada, mas não houve nenhum interessado. Na segunda, no dia 4 de dezembro, conseguiu uma proposta de R$ 25 milhões. À Justiça, o leiloeiro Denys Pyerre de Oliveira confirmou que a oferta era valiosa considerando o atual momento econômico.

Entretanto, uma nova tentativa será realizada em data a ser estabelecida ainda. Caso haja um interessado, o ex-atleta terá 45 dias para deixar o local após a expedição da carta de arrematação.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko