No último domingo (21), Nizam Hayek foi eliminado do BBB 24 e, como de praxe, participou do Bate-papo com o Eliminado, com Thaís Fersoza e Ed Gama. A irmã do ex-brother, Hannah Hayek, entrou ao vivo e criticou a maneira como a apresentadora introduziu o ex-participante do reality show ao anunciá-lo no programa: "Ela tirou sarro do seu tique. Onde isso faz ela melhor do que você?".



Os apresentadores mostraram os momentos em que Nizam foi criticado por suas atitudes no confinamento, mas sua irmã não gostou muito da situação. Ao entrar ao vivo por uma chamada de vídeo, ela mandou um recado especial não só da família para o eliminado, mas para a esposa de Michel Teló.

"Você não precisa pedir desculpas porque o mais importante você já fez, que é reconhecer. Isso é uma coisa estrutural, a gente precisa que alguém aponte os nossos erros", iniciou.





"Por exemplo, a Thaís na hora que estava te anunciando, ela tirou sarro do seu tique. Aonde isso faz ela melhor do que você? É uma desconstrução diária e não é só o machismo, é tudo. Ela apontou uma falha em você, do mesmo jeito que você apontou uma falha em outra pessoa. A gente tem que se desconstruir todos os dias, todo mundo", disparou.

Por fim, Thaís Fersoza se desculpou com Hannah e explicou a brincadeira: "A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para mostrar, assim como ela mostrou, um erro, uma falha. A gente está aqui para mostrar situações que aconteceram. Logo no início do programa a gente estava, sim, brincando".

"Falamos de arrepiar, que você ficou nervoso, aí você começou a fazer um tique. Você não estava aqui na hora, a gente estava anunciando. Antes de você entrar, a gente sempre faz uma brincadeira com coisas que aconteceram na casa. Se te ofendeu, desculpa. Era uma brincadeira que a gente faz com todos", concluiu.

