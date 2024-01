Reprodução O brother do BBB 24 riu da situação envolvendo a ex-participante

O BBB 23 ficou marcado pelo episódio de assédio de MC Guimê e Cara de Sapato contra Dania Méndez. Os dois foram indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por importunação sexual contra a modelo e denunciados pelo Ministério Público, e mesmo assim algumas pessoas não compreendem a seriedade da situação, como Davi Brito no BBB 24, que deu risada do acontecimento.



Em conversa com Beatriz Reis e Wanessa Camargo, o motorista de aplicativo riu ao falar sobre o assédio que rolou no ano passado dentro do reality show da Globo. Os brothers conversavam sobre a possibilidade de entrarem novos participantes.

"E se não tiver a entrada de gente nova. Eu tenho muito medo disso. Eu acho isso muita sacanagem (...) E outra coisa, vem com informação de fora", disse a cantora durante o papo com os colegas.





"Eles podem botar uma mulher de outro país igual fizeram no programa no ano passado. Mas eu acho que eles vão colocar alguém de outro país aqui. Igual a mulher que eles botaram ano passado e os caras passaram a mão na bunda da mulher", disparou o motorista de aplicativo, aos risos.

Vale lembrar que o episódio resultou na expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê do reality show. Assista ao momento em que Davi faz o comentário na área externa da casa com as demais confinadas:

Davi rindo ao falar sobre o assédio que rolou ano passado no programa. #BBB24 pic.twitter.com/WTP6dLDg5S — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 22, 2024





