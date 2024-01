Reprodução/Instagram A ex-BBB conseguiu uma medida protetiva contra o humorista

A Justiça acatou o pedido de medida protetiva feito por Maria Melilo contra Luiz França, com base na Lei Maria da Penha. No dia 13 de janeiro, a ex-BBB registrou boletim de ocorrência por violência doméstica, lesão corporal e ameaça contra o comediante.

O casal estava junto desde 2021 e se conheceu no podcast Papagaio Falante. Em suas redes sociais, a campeã do BBB 11 se manifestou sobre o crime com a publicação de uma borboleta lilás, símbolo do combate à violência contra a mulher.

Nos Stories do Instagram, Maria compartilhou a seguinte frase: "Uma das principais características daquele que agride é querer sempre se fazer de vítima, pois ele jamais admite ser, de fato, um agressor".

Há nove dias, a atriz registrou um registrado boletim de ocorrência no 91° Distrito Policial de São Paulo por violência doméstica, lesão corporal e ameaça, e solicitou medida protetiva contra Luiz França, seu namorado até então.







"O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e ameaça no 91° DP (Ceasa). A vítima, uma mulher de 40 anos, compareceu à unidade policial no último dia 13/1, e relatou ter sido agredida pelo namorado, 49 anos, após uma discussão. A mulher também manifestou interesse no deferimento de uma medida protetiva de urgência, que foi solicitada ao Poder Judiciário. Na última terça-feira (16), o homem compareceu à delegacia e deu sua versão dos fatos. Ambos foram orientados quanto ao prazo de representação criminal", apontou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Na última quinta-feira (18), a ex-participante do reality show da Globo publicou um vídeo em que aparece com hematomas nos braços. De acordo com o g1, ela teria relatado à polícia que a briga começou por ciúme e foi golpeada pelo comediante com socos e chutes.

Ao longo do relacionamento, Luiz França teria apresentado sinais de ciúme e agressividade, além de uso abusivo de álcool, quando perdia o controle e agia de maneira abusiva, seguida de xingamentos e agressões. A juíza do caso apontou que as alegações da vítima, "no sentido de que foi alvo de perseguição e injúria", foram suficientes para conceder a medida e ele está proibido de se aproximar de Maria a menos de 300 metros.

Nas redes sociais, ela solicitou privacidade. "Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade. Queria que vocês entendessem que, no momento certo, também mostrarei fotos, vídeos, e vocês saberão das testemunhas e terão a verdade dos fatos. Tudo isso está sendo mostrado às autoridades competentes, delegacia, justiça. O momento é de resguardo emocional e apuração dos fatos. Gostaria que todos pudessem ter empatia com os envolvidos", pontuou.

Por outro lado, Luiz França negou as acusações e alegou que ela deu início a briga, pegou o celular dele e o atacou com arranhões e socos. De acordo com o humorista, ela teria atirado taças e copos e pegado uma faca para ameaçá-lo. Para se proteger, se trancou em um quarto e a ex-BBB deu facadas na porta do cômodo.

"Pessoal, vim nesse momento de turbulência apenas dizer que o meu lado da história ainda não foi exposto e nem será agora por respeito ao meu lado psicológico e da pessoa envolvida. Estamos muito abalados. O momento é de resguardo emocional e apuração dos fatos. Gostaria que todos pudessem ter empatia com os envolvidos. Peço que entendam que no momento certo mostrarei tudo e vou me pronunciar sobre os fatos", disse em seu Instagram.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko