Na última quinta-feira (18), após Mc Bin Laden ser injustiçado por Vanessa Lopes, os telespectadores do BBB 24 levantaram os trendings topics as tags "justiça para Bin Laden", "Bin Laden estamos com você" e "Bin Laden merece respeito" --elas seguem em alta até o momento no Twitter/X. Os internautas norte-americanos ficaram confusos e acreditaram que os termos se referiam a Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda morto em 2011 e considerado um dos responsáveis pelo atentado de 11 de setembro.



"Justiça para Bin Laden? O terrorista? O assassino psicopata? O verdadeiro responsável e apoiador do genocídio? A propaganda pró-Hamas apodreceu os cérebros de vocês", escreveu um dos usuários.

"Os brasileiros estão defendendo Bin Laden com a tag 'Bin Laden merece respeito'. Estou tentando entender o que os levou a defender um terrorista que matou milhares de pessoas", pontuou outro.

"Cale a boca, brasileiro fodido, país cheio de criminalidade querendo falar alguma coisa sobre os EUA", disparou outro. "O Lula explicando pro Joe Biden porque 'Bin Laden merece Respeito' está nos trends do Brasil #BBB24", brincou outro.







Na tarde da última quinta-feira (18), o cantor recebeu apoio dos internautas após Vanessa Lopes debochar de suas músicas. Os dois estavam discutindo sobre votos e paredão, quando a sister soltou: "Mas canta a tua música aí para nós... aquela que tu lançou lá fora. Bonitão! Eu não tenho medo de nada, não, não vem querer me pagar de doida, não".

Na cozinha do #BBB24 , Vanessa Lopes e Bin Laden discutem sobre jogo 💣 "Me passa de louca mesmo... Canta tua música aí". 🔥 #RedeBBB pic.twitter.com/N58LpPQVUm — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2024





