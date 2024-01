Reprodução/Instagram A esposa do participante do BBB 24 revelou mais detalhes das enchentes

No último fim de semana, a casa de Hellena Claudia e Lucas Luigi, participante do BBB 24, foi uma das vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. Em entrevista à coluna, a esposa do brother explicou mais detalhes da situação e pediu a ajuda da população.

"Aqui na minha casa em si não aconteceu nada assim de grave, sabe? Eu tive um problema com questão de calha por ponta da chuva. Estava entrando um pouquinho de água para minha casa, nada que fosse fora do controle", esclareceu.

"Agora aqui no bairro Guadalupe, por exemplo, teve queda de barranco. Uma pessoa morreu. A galera que foi se ajudando. Isso foi em Pavuna, Caxias, Anchieta, aqui em Guadalupe, Coelho Neto. Acredito que a situação esteja um pouco melhor, porque não caiu aquela chuva de novo, mas a gente ainda tá precisando divulgar essa questão de socorro e suporte que a galera tá precisando (...) Molhou um pouquinho na minha casa, algo que eu mesma, sozinha, consegui ter o controle. Foi tranquilo", alertou.





"Mas fora isso, comigo está tudo tranquilo. É para reforçar mesmo que lá [perfil do Instagram] estão todas as informações. A gente tá tendo essa coleta de doações e tudo mais. A gente pode dar visibilidade a essas informações. A atenção tá toda voltada para mim, mas o que importa no momento é a gente estar divulgando isso", concluiu.

Em suas redes sociais, Hellena Claudia já havia lamentado o ocorrido, que deixou 11 mortos até o momento, segundo dados oficiais. "Ontem foi um dia muito difícil. Também passei por uma dificuldade aqui dentro de casa, mas já estou resolvendo. Vi que está muito horrível aqui a Zona Norte e Baixada. Todo mundo passando por dificuldades", contou.









*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko