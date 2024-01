Reprodução A atriz retirou a acusação de sequestro contra o ex-marido

Em setembro de 2023, Joe Jonas pediu divórcio de Sophie Turner após quatro anos de casamento. Em meio à separação, a atriz entrou com uma ação justificando que as duas filhas do ex-casal foram "removidas injustamente ou detidos injustamente" e solicitando que o cantor levasse as crianças de volta à Inglaterra.



De acordo com o cantor, o fim do casamento aconteceu já que o relacionamento estava "irremediavelmente rompido". Os dois se casaram em 1º de maio de 2019 em Las Vegas e oficializaram a união novamente em Sarrians, na França, em 29 de junho de 2019.

Entretanto, suas duas filhas ficaram no centro da briga e precisaram lidar com a distância. Com isso, Sophia alegou no processo que as duas foram detidas em setembro de 2023. O que ficou acordado entre eles, era de que a mãe terminaria as gravações do filme Joan, iria à Nova York para buscar as filhas e retornaria de volta para a casa na Inglaterra. "O plano das festas era que a mãe passasse uma semana com a família em Nova Iorque e depois voltasse para casa na Inglaterra com os filhos no dia 20 de setembro", pontuou o documento.





Entretanto, a atriz teria ficado ciente do pedido de divórcio feito pelo ex-marido pelos veículos midiáticos, no dia 1° de setembro. Cinco dias depois, eles emitiram uma nota confirmando as notícias e concluindo que a separação foi tomada em comum acordo e de maneira amigável.

"Depois de quatro maravilhosos anos de casamento, decidimos mutuamente encerrar nosso casamento amigavelmente (...) Existem muitas narrativas especulativas sobre o porquê, mas, na verdade, esta é uma decisão conjunta e esperamos sinceramente que todos respeitem os nossos desejos de privacidade para nós e para as nossas filhas", escreveram.

*Texto de Júlia Wasko

