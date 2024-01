Reprodução/Instagram A atriz estará em uma nova produção da emissora

Maria Fernanda Vieira estará na novela série da Record, intitulada Até Onde Ela Vai. Isso é uma grande quebra de paradigmas na emissora, já que a atriz é uma mulher transexual e a produção entrará inicialmente no catálogo do serviço de streaming da Igreja Universal.





Em seu Instagram, a produtora artística Aquarella Cine e Maria Fernanda compartilharam a novidade: "Celebramos hoje a conquista da nossa incrível atriz Mafe, que acaba de garantir sua participação na série da Record!".

"Esse feito não apenas destaca a habilidade incrível da Mafe, mas também representa um momento revolucionário, já que ela se torna a primeira atriz transexual a integrar a trama. Estamos emocionados por fazer parte deste momento histórico!", acrescentou.







A série contará a história de Bárbara, que esconde um segredo e precisa enfrentar grandes desafios e traumas após viver experiências paranormais na infância.

O novo projeto da Seriella Productions já iniciou as gravações no Rio de Janeiro e tem previsão de estreia para 2024, no Univer Vídeo com dez episódios baseados em fatos reais. Além disso, é escrita por Raphaela Castro, dirigida por Felipe Cunha e protagonizada por Louise Clós e Marcéu Pierrotti.





