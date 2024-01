Reprodução/Facebook O cantor ganhou destaque com a música de abertura de Voltei pra Você

João Paulo Almeida foi o responsável pela música de abertura da novela Voltei pra Você, lançada em 1984 na Globo. Há 19 anos, o músico vive recluso e aguarda receber a indenização de um grave acidente sofrido em 2022, quando uma carreta virou em cima do carro que dirigia.

Nos anos 1980, o cantor enfrentou uma crise financeira após o sucesso com a abertura de Voltei pra Você. De acordo com João Paulo, ele chegou a ter músicas gravadas por Ronnie Von, mas os valores que recebia na época de direitos autorais eram baixos.

O músico chegou a trabalhar com Raul Seixas, Paulo Ricardo e Chico César, e alugou instrumentos trazidos da Europa para montar um estúdio em São Paulo: "Eu ganhava muito dinheiro, mas não tinha vida. Produzia muita coisa, uma vida de louco. Fiz muitos cantores sertanejos, como Frank e Ferrari, uma dupla do Paraná. Aí resolvi desacelerar e ir para Campos do Jordão, que sempre foi um sonho de criança", declarou em entrevista ao jornal Extra.

"Foi um milagre (ter sobrevivido). Depois de oito horas de cirurgia, minha esposa teve que assinar um documento (permitindo) para amputarem meu pé (o que não chegou a acontecer). Tive 18 pontos na cabeça, rasgou músculos. Reconstituíram meu pé, já que o osso saiu do lugar... Uma coisa horrível! Estou 60% do meu dia na cama porque tenho muita dor e ainda está difícil pisar no chão. Tô me recuperando e voltando à vida normal. Faço fisioterapia e hidroterapia. Não consegui receber nada (da indenização), ainda tá tudo parado com o juiz", relembrou.

Há 19 anos, ele vive sozinho em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, onde montou um estúdio e mantém uma vida tranquila. "Nunca fui de badalação, sou mais caseiro, tanto que meu apelido era Pijama. Só saía para tocar ou gravar. E eu não tenho um amigo aqui em Campos (do Jordão)", disse.

O cantor também relevou como se sentiu ao saber que assumiria a voz de abertura da trama de Benedito Ruy Barbosa há 40 anos. "Eu me ajoelhei, peguei uma Bíblia e agradeci a Deus por uma coisa que eu sempre quis, não por ficar famoso, mas por causa da minha paixão pela música", contou.

Antes disso, João Paulo não era conhecido e ganhou notoriedade semanas após a estreia da novela, quando foi a um ginásio em São Vicente, litoral de São Paulo, e se deparou com milhares de pessoas que o esperavam.

"Saí de lá com a polícia ao meu lado. Não foi uma coisa de que gostei muito. Fiquei muito impressionado. No primeiro e no segundo mês, achei maravilhoso, até me senti um beatle, mas depois foi um inferno. Peguei aversão à fama! Chegava nos canais de televisão e tinha uma legião de fãs na porta. Eu não me recusava a dar autógrafo, mas esse negócio de beijar na boca e tirar fotografia dando linguada me incomodavam. Gostava de dar entrevistas e das divulgações que fazia, só não gostava das portas de entrada e de saída dos lugares", declarou.

"Nunca assisti a uma novela na minha vida! Assisti apenas uma vez à abertura (de Voltei pra Você). Me incomodava me ouvir na rádio... Tinha dias que eu passava na frente de Michael Jackson (nas mais tocadas da época), achava um absurdo isso! Como eu passei na frente desse monstro? De dois anos pra cá, comecei a ouvir a música de novo. Fiquei com repulsa durante alguns anos porque meu nome completo virou João Paulo Voltei pra você", acrescentou.

