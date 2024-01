Reprodução A empresa de produtos de beleza da modelo já faturou R$ 5 milhões

Após Yasmin Brunet entrar no BBB 24, sua marca de produtos de beleza Yasmin Beauty, lançada em fevereiro de 2022, ganhou ainda mais destaque. A empresa consolidou um faturamento de R$ 5 milhões em apenas dez dias e o valor era esperado para o mês inteiro.







Eduardo Vanzak, sócio da Yasmin Beauty e cofundador de outras marcas do ramo, contou à revista Vogue que a participação da modelo no reality show alavancou significativamente as vendas. O recém-lançado Body Splash teve 25 mil unidades vendidas na primeira semana.

A empresa fez sua estreia em 2022 com um óleo multifuncional cruelty-free, item que Yasmin utiliza há anos em sua pele e cabelo. O produto conquistou R$ 1 milhão em menos de 24 horas, além de faturar R$ 50 milhões somente no ano passado, com uma média de R$ 4 milhões de faturamento por mês.





"Desde o lançamento, a nossa estratégia tem sido reinvestir o valor do faturamento para aperfeiçoar os produtos e expandir os negócios", contou.

Além disso, Eduardo esclareceu que foi um dos primeiros a saber sobre a participação da empresária no BBB: "Corremos contra o tempo para antecipar o lançamento de três novos produtos que estavam previstos para serem lançados no decorrer do ano (...) Com a entrada da Yasmin no Big Brother, a estratégia é tornar os produtos cada vez mais acessíveis com pouca margem e um alto volume de vendas".

Pouco antes do confinamento, Yasmin fotografou outras campanhas para a marca, como Leave-in Spray de Yasmin (R$ 97), o Óleo capilar condicionante (R$ 97) e o Body Splash Goxxtosa (R$ 87). O último esgotou em poucas horas e desbancou o Óleo Multifuncional ao se tornar o novo carro-chefe da empresa.

"A Yasmin é bastante detalhista e participa de todas as etapas do desenvolvimento dos produtos. Para decidir a fragrância do Body Splash Goxxtosa, ela fez uma pesquisa nas principais lojas de perfumaria nos Estados Unidos e criou uma fragrância inspirada em uma mistura de aromas que ela própria costuma utilizar", esclareceu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko