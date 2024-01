Reprodução/Instagram O apresentador contou mais sobre seu processo para viver lutador nos cinemas

Nesta quinta-feira (18), Marcos Mion celebrou nas redes sociais a evolução de sua transformação física. Em 70 dias de dieta restrita, o apresentador perdeu 10 kg de gordura e se prepara para viver o lutador Max Machadada no filme MMA - Meu Melhor Amigo.



Em seu Instagram, Marcos Mion contou mais sobre a preparação física: "Não é pra ganhar biscoito! É pra mostrar o resultado de um cara de 44 anos que decidiu se superar, conquistando o melhor físico da vida para dar vida, com honra e respeito aos que vieram antes de mim, para o personagem da minha vida, meu Rocky Balboa".

"Já são mais de 70 dias de preparação focada sem errar em nenhuma refeição, incluindo Natal e Reveillon (ambos com frango e legumes cozidos sentado na mesa farta) e seguirá até as filmagens acabarem, no final de fevereiro, além dos 4 treinos/dia quando dá. Não foram 70 dias pra fazer esses músculos! Eles já estavam aí! Cultivados e criados há mais de 10 anos vivendo como um fisiculturista, que é a forma que eu me encontrei na vida", acrescentou.





"Quem segue o @mionfitness desde a época do Team Treta, sabe! Esse tempo foi para secar a gordura num processo seguro e saudável, mantendo a massa magra (os músculos) que estavam 'escondidos'. Pq normalmente a pessoa emagrece perdendo gordura E músculo. Comecei esse processo com 92 kilos e hoje, sob a supervisão do @correabodybuilder, estou pesando 82 mantendo a massa magra (músculos) e diminuindo o peso a cada dia. Não sou old skool como mestres tipo @fernandosardinha @nortomjames @fermarquestrust @johannschatztreinador, mas sou 'das antigas', muito antes do hype", pontuou.

"O mais importante continua sendo a inspiração atrás de esporte, movimento, saúde! Inspirando os tiozões que acham que não dá mais pra ter corpo que atropela os de 20 anos, que dá sim! Seu corpo é sua casa", concluiu.





*Texto de Júlia Wasko

