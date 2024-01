Reprodução/Instagram A mãe da participante do BBB 24 aproveitou as últimas polêmicas para atrair os seguidores

Nesta quinta-feira (18), Liziane Lopes, mãe de Vanessa Lopes, chamou a atenção ao atrair seu público do Instagram comentando sobre as últimas polêmicas envolvendo sua filha no BBB 24. O motivo? A empresária utilizou as notícias que estão bombando sobre a saúde mental da tiktoker para divulgar uma marca de maquiagem logo em seguida.



"Bom dia, flores do dia. Bom dia pras flores antigas. Sejam bem-vidas flores novas. Mas enfim, eu quero falar com vocês aqui que eu tô muito feliz. Eu realmente tô muito satisfeita com a participação de Vanessinha no programa. Para quem está preocupado com a saúde mental dela, deixa eu falar uma coisa para vocês, acho melhor vocês se preocuparem com a saúde mental de vocês, gente", iniciou.

"Sempre vão arrumar uma narrativa para falar da Vanessa, entendeu? Antes era porque ela passava pano para macho, agora estão vendo que ela não passa. Já estão mudando para dizer que a saúde mental da menina está preocupante. Não tem nada preocupante, eu estou amando, estou achando que ela está na melhor fase", acrescentou.





"Agora, estão na narrativa de que ela não está bem. Ela não está bem não, ela está ótima, está sendo 100% ela. Ela é assim aqui fora, chorar não quer dizer nada para ela. [...] Ela é uma menina muito criativa, então nada mais do que ela está sendo lá. Ela está sendo criativa nas fanfics dela e muitas ela está certa", pontuou.

"Ela está levantando teorias, ela é assim na vida real. Ela é muito pensativa. Ela pensa muito. Ela está mais dentro do jogo do que muita gente, ta? Ela está vivendo aquilo, levantando as teorias dela, quem é do bem, quem é do mal (...) Ela erra, ela acerta. Isso é viver o Big Brother", concluiu.

Logo após o desabafo, Liziane fez uma publicidade sobre o lançamento de um sexteto de sombra: "E agora vamos falar de beleza. Novo sexteto de sombras. Na verdade, esse novo sexteto não é só de sombra não. Gente, olha essas cores. Essas cores você faz contorno, você faz blush, você faz... esse de iluminar. Gente, que lindo! (...) Esfuma super bem. Olha que linda. Depois eu vou fazer com todas".

*Texto de Júlia Wasko

