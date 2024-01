Reprodução/Instagram A modelo revelou detalhes de suas crises de pânico e ansiedade

Gisele Bündchen é a nova capa da edição de fevereiro da revista norte-americana Harper´s Bazzar e revelou detalhes de seus antigos maus hábitos que lhe proporcionaram crises de pânico e ansiedade. Aos 20 anos, ela trabalhava cerca de 350 dias por ano e sua dieta era composta apenas de cigarros, frapuccinos, pizza e vinho.



Nessa época, a modelo morava em Nova York, nos Estados Unidos, e sua rotina atribulada contribuiu para essas circunstâncias. Nesse período, ela começou a ter crises de pânico e ansiedade.

De acordo com Gisele, as crises geralmente aconteciam em espaços fechados, como salas, aviões e elevadores. Ela sentia seu coração disparar e as palmas da mão suando.

A modelo foi encaminhada para um médico, que a aconselhou a cortar álcool, cafeína, açúcar e glúten, e sua dieta mudou desde então. Atualmente, ela acorda às 5 da manhã, leva os cachorros para passear, pratica meditação, estuda sobre cristais e astrologia, e pratica musculação, pilates e jiu-jitsu.







"Quero viver o máximo que puder, sentindo-me o melhor que puder, mas para conseguir isso, tenho que tomar decisões hoje (...) Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tem saúde, não é possível comprá-la de volta", admitiu.

Além disso, Gisele pontuou que não liga para os comentários a respeito de seu divórcio com Tom Brady: "Eu realmente não posso me preocupar com o que as outras pessoas dizem de mim, porque o que elas dizem sobre mim não é da minha conta. É realmente problema deles, o que eles estão tentando projetar em mim (...) Se vou ser afetada por isso, nunca vou viver a minha verdade".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko