Reprodução/Globo A influenciadora tem surtado durante o confinamento do reality show

Em dez dias de confinamento, Vanessa Lopes provou ser impossível manter a sanidade mental no Big Brother Brasil. A participante do grupo Camarote da 24° edição enfrentou inúmeros surtos após a saída de Lucas Pizane e criou teorias envolvendo dragão, decorações, músicas e muito mais.



O show de Ludmilla no último sábado (13) foi o estopim para o comportamento esquisito da influenciadora. De acordo com ela, a nova música da cantora era um recado direto:

"O que tem de marca (publicitária) lá? A Ludmilla cantou na música nova: Cheirosa. E deu olhadas para mim. Não sou besta. Vi o balé olhando para mim. Os artistas vão olhar para todo mundo aqui, claro. Eu tento não olhar, porque não quero que pareça injusto. Sei que vão olhar para mim (...) Praiana, cheirosa, de Recife, malandra, porque talvez eu tenha que ser mais malandra", disse Vanessa a Alane.

Corre aqui, Ludmilla! 👀 Após mais uma festa no #BBB24 , Vanessa Lopes atacou novamente com suas teorias e afirmou para Alane que a música nova da cantora, “Maliciosa”, seria inspirada nela! 😳 Eu conto ou vocês contam?! (🎥: @globoplay )

pic.twitter.com/BsQBqXlVQy — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 18, 2024





Com a saída de Lucas Pizane, na última terça-feira (16), Vanessa caiu no choro. Pouco depois, foi à sala e encarou o botão de desistência e se assustou quando os ponteiros começaram a se mover.

"Está de sacanagem com a minha cara que esse negócio vai rodar agora? Vocês estão brincando com a minha cara, só pode. Para com isso. Rodou... Por que rodou? (...) Psicóloga amanhã, por favor. Estou brincando, acho que não vou, não. Estou brincando, é brincadeira", disse assustada.

Depois de conversar com o dragão na academia Vanessa Lopes encara relógio (botão da desistência) e os ponteiros começam a girar bem na hora

A produção kkkkkk #BBB24 pic.twitter.com/xtCTwNbw3D — f!🦊 | #BBB24 (@upcomenta) January 17, 2024





No mesmo dia, Vanessa conversou com MC Bin Laden sobre a presença de Nizam Hayek, dando a entender que o brother está no reality show para desestabilizá-la. "Uma das pessoas que mais me odeia no meu meio de trabalho tá aqui [Yasmin]. Um cara que nada, natação, navio, com emoji âncora. Uma das pessoas que eu mais tenho treta na internet, e de vida, tá aqui. Qual o sentido de estar aqui? E só tem 'o' cara hetero, bonitão, não tem como falar que ele não é o estereótipo do hetero bonito, com corpo tatuado com coisa de mar, não sei o que. Sendo que nós duas somos mulheres atraídas por caras de esporte. De mar, de âncora", reforçou.

é muita maluquice pra um vídeo só, só aqui a vanessa diz que o nizam é o >único< hétero top bonito da casa, e só tem ele que as mulheres bonitas brigariam PQP #BBB24 pic.twitter.com/QvOLpbChha — zoe waraha.࿐ (@zoewaraha) January 18, 2024





Na quarta-feira (17), Vanessa estava sozinha na academia e interagiu com o dragão de plástico, que se trata apenas de uma decoração da casa mais vigiada do Brasil, mas ela obviamente achou um jeito de tomar posse do objeto. "Eu sou a vilã do programa?", perguntou. O dragão se moveu, como faz desde a abertura do local, mas ela entendeu como uma resposta. "Estou ficando doida. Onde vim me meter?", questionou.

Vanessa Lopes achando que o dragão da academia estava respondendo o quadro que ela montou. #BBB24 pic.twitter.com/vt8eJB4wLd — PAN (@forumpandlr) January 17, 2024





Nesta madrugada, Vanessa se isolou no quarto e teve inúmeras falas desconexas. A tiktoker admitiu que tinha um namorado fora de casa e enviou um "te amo". Além disso, ela disse que estudou Jogos Vorazes antes de entrar no BBB: "Eu sou a Katniss Everdeen, e foi o filme que estudei para vir para cá (...) A abelha, quando pica, morre por dentro".

Vanessa Lopes: "Caralh0, eu sou a Katniss Everdeen... e foi o filme que eu estudei pra vir pra cá."



ELA TRANSCENDENDO, SOCORRO! #BBB24 pic.twitter.com/NVdvpwckD9 — thiago (@httpsrealitys) January 18, 2024





Por fim, a influenciadora criticou MC Bin Laden, que vinha se mostrando seu amigo e dando todo o suporte a ela no jogo. "Cínico, falso, mentiroso e oportunista. Eu estou incrível. Vou simular tudo isso na minha cabeça. Eu já sei em quem tenho que confiar", disparou.

Ainda na madrugada, Vanessa compartilhou suas teorias com Alane. Segundo a influenciadora, os retratos de olhos que ficam no corredor seriam uma forma de mostrar como são vistos fora do confinamento. "O Big Brother vê tudo. Aquela parede tem olhos, olhos que abrem e fecham. Olha a ordem dos fatores ali", apontou.





"Quem está no topo? Luigi, Deniziane, Bin e Juninho. São as pessoas que estão vendo tudo. Quem está lá embaixo, um dos últimos? Nizam. Quem está um pouco abaixo? Alane e Pizane, que provavelmente estavam vendo tudo e não estavam falando. Quem que está, não no fundo, mas um pouco em cima? Eu, que estou vendo e não estou vendo. Talvez eu esteja vendo e não estou acreditando que estou vendo. Por isso que estou embaixo na parede, do lado da Yasmin", acrescentou.

alane saiu da pilha do nizam pra cair na pilha da vanessa lopes??? kkkkkkk trocou seis por meia dúzia e tá indo de arrasta de novo #BBB24 pic.twitter.com/g5SHlpGN2X — escrava da OAB (@thaiisportela) January 18, 2024





Em outra ocasião, a influenciadora falou sozinha na lavanderia. O fato de falar consigo mesma não é tão estranho, mas os comentários sem sentido chamaram a atenção. "Gente, o mundo é assim. Então é isso. Será que eu surtei mesmo? Todo mundo é ator aqui? Todo mundo é ator aqui fazendo acreditar que eu tava acreditando que pessoas das outras pautas que me odeiam. O dançarino profissional preto não tá do meu lado, nem o deficiente, nem o funkeiro", disparou.

VT? Coringou? Amigo Imaginário? Vanessa Lopes fala sozinha nada com nada novamente na lavanderia #BBB24 pic.twitter.com/76Hm4YGPs8 — Central Reality (@centralreality) January 18, 2024





No mesmo dia, ela externou seu pensamento sobre todos serem atores para os demais participantes do BBB 24. "É isso. Esse é o sentido do jogo, por isso que vocês estão todos aqui. Vocês são atores. Vocês são pessoas que me lembrar pessoas da minha vida, por isso que eu vou ter cuidado com vocês. E por isso que quando eu to do lado do mal, eu ainda continuo querendo alertar o lado do bem. Minha mente é forte, por incrível que pareça. Eu li bastante", contou.

Vanessa Lopes falando que todos lá são atores que lembram pessoas próximas dela. #BBB24 pic.twitter.com/WrqfT2I12C — Central Reality (@centralreality) January 18, 2024





Na manhã desta quinta-feira (18), Vanessa Lopes, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo analisaram as músicas que a produção coloca diariamente para acordar os brother. De acordo com as sister, isso é um sinal do público para elas.

💥 BOMBA: Vanessa Lopes diz para Yasmin Brunet e Wanessa Camargo que Bin Laden tinha um grande plano por trás do “lançamento”da música na festa, Para Controlar a mente delas #BBB24 #redebbb pic.twitter.com/JCLknOdRWE — ☄️🧩☄️ (@Dieralisson) January 18, 2024





Entretanto, a modelo ficou assustada com as falas da tiktoker e pontuou que ela estaria louca: "Tô começando a achar que ela tá pirando real. Ela tá vendo coisa em tudo (...) Porque se tudo que ela tá achando for verdade, é muito bizarro!"

Yasmin sobre Vanessa: "Tô começando a achar que ela tá pirando real. Ela tá vendo coisa em tudo [...] Porque se tudo que ela tá achando for verdade, é MUITO BIZARRO!" #BBB24 pic.twitter.com/tn52wHBaDp — Central Reality (@centralreality) January 18, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko