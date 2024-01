Reprodução A cantora reproduziu o áudio protagonizado pela influenciadora

Na madrugada desta quinta-feira (18), Vanessa Lopes mostrou que nem todos conseguem viver o confinamento do BBB 24 com sanidade mental. A influenciadora criou inúmeras teorias e se colocou como protagonista de diversas situações, incluindo o lançamento de uma nova música de Ludmilla. A loucura foi tanta que até a cantora brincou com a situação e recriou a cena.



"O que tem de marca (publicitária) lá? A Ludmilla cantou na música nova: 'Cheirosa'. E deu olhadas para mim. Não sou besta. Vi o balé olhando para mim. Os artistas vão olhar para todo mundo aqui, claro. Eu tento não olhar, porque não quero que pareça injusto. Sei que vão olhar para mim", disse Vanessa à Alane.

"Só que vi como olharam para mim, como alguém que gosta, eles conhecem, ficam disfarçando. Mas olha a música que ela lançou: 'cheirosa', 'praiana', 'carnaval de Recife', 'musa de escola de samba', 'maliciosa'", acrescentou.





Nas redes sociais, Ludmilla riu das falas da influenciadora e brincou: "Vanessa, te amo (risos). Maliciosa sai hoje, às 21h". Após isso, a cantora ainda recriou a cena ao lado de sua esposa Bruna Gonçalves.

passando mal com a ludmilla KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/f1FJpuVcNi — Alexandre em #BBB24 (@Iexandre) January 18, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko