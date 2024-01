Reprodução/Linkedin O jornalista ficou sem graça durante uma entrevista ao vivo

Orlando Pesoti apresentava o Cidade Alerta Campinas, da TV Thathi, afiliada da Record, quando ele e Daniel Oliveira foram surpreendidos com uma mulher que aproveitou a oportunidade para criticar a Globo. O jornalista comentava com o apresentador sobre a alteração do trajeto de linhas de ônibus da cidade e mostrou uma mulher ao seu lado, que tomava sorvete.

"Sorvetinho é para refrescar antes de entrar no ônibus. Nesse calor acho que até eu vou recorrer a essa opção daqui a pouco", disse Oliveira. "Recorre ao sorvete", acrescentou Pesoti.

"A Globo é um lixo", disparou a entrevistada. "Meu Deus", afirmou o titular. O repórter tirou o microfone da moça, mas todos ficaram sem reação. "Não pode...", afirmou Oliveira. "É, não pode", concordou Pesoti. "É umas coisas...", concluiu o apresentador no estúdio.





Com a repercussão, Orlando Pesoti compartilhou o momento inusitado em suas redes sociais. "Ao vivo tudo pode acontecer", escreveu na legenda do Tik Tok.

"Isso é saber aproveitar as oportunidades", comentou um dos usuários. "Tragam um Oscar para a senhora", parabenizou outro. "Eles fingindo que não gostaram", apontou outro. "Os caras loucos pra rir, imagina depois que desligou as câmeras", opinou outro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko