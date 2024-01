Reprodução/SBT Chris Flores tem futuro incerto no SBT e se recusa voltar ao Fofocalizando





As férias intermináveis de Chris Flores já começaram a gerar uma onda de especulações nos bastidores do SBT. Ninguém sabe quando ela volta --ou se voltará-- ao trabalho. Há três meses afastada do vídeo, a apresentadora será chamada para uma reunião muito em breve com Daniela Beyruti, atual vice-presidente da emissora, com o objetivo de definir seu futuro.



Em outubro, Chris pediu para deixar o Fofocalizando após receber uma avalanche de críticas dos telespectadores por conta da entrevista que fez com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. Embora tenha recebido o apoio de boa parte da classe e também um respaldo enorme pela direção da emissora, os comentários ácidos de boa parte do público a abalaram.

Somado a isso, ela estava na reta final do curso de graduação em História, e precisava se afastar temporariamente do vídeo para concluir seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Outro fator desestabilizou Chris: quando todas as movimentações de contratações começaram a ser ventiladas na empresa, ela manifestou seu interesse em deixar o Fofocalizando e ser realocada em outro projeto, como o Chega Mais, que terá Regina Volpato e Michelle Barros. Vale lembrar que quando o SBT lançou o Vem Pra Cá, ela seria a apresentadora, mas na hora H, a pedido de Silvio Santos, quem ficou com o posto de titular foi Patricia Abravanel.

Afastada do trabalho, ela já desabafou com diversas pessoas que não quer voltar ao Fofocalizando. Ainda mais com o programa vivendo sua fase mais difícil, com baixa de audiência, indefinição de horário na grade e redução de duração. O problema é que no momento não há para onde ela ir.

Entre os produtos que estão para serem lançados, o único que a caberia é o novo matinal, mas as cadeiras femininas já estão ocupadas. Resta o vespertino de Christina Rocha, que seguirá uma linha popular e policialesca, que em nada conversa com o estilo de Flores. A grade de sábado será dominada pelos influenciadores recém-contratados: Luccas Neto, Tirullipa, Lucas Guimarães e Virginia Fonseca.

Quando Chris deixou o Fofocalizando, especularam a possibilidade de colocá-la novamente à frente de algum reality show, mas todos os projetos desenhados para 2024 já estão com os calendários e elencos confirmados. Ou seja, não há onde encaixar Chris de imediato além do programa de fofocas.

Sua situação será analisada por Daniela Beyruti a partir da próxima semana, quando retornar de suas férias. A emissora quer Chris em seu elenco, mas também não está disposta a pagar salários a quem não estiver trabalhando. Espera-se que a apresentadora traga algumas ideias de como se realocar na grade caso queira manter seu contrato.

Uma definição sobre isso, no entanto, teremos somente em fevereiro. A coluna procurou o SBT, que afirmou ter Chris Flores em seu elenco e ressaltou que ela é esperada em sua programação em 2024.