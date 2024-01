Divulgação O jornalista sofreu um acidente de carro enquanto ia para a Globo

Nesta quarta-feira (17), Felipe Andreoli revelou aos seguidores que sofreu um acidente de carro a caminho da Globo. O jornalista estava em um táxi quando um caminhão o acertou. "Pelo menos tá tudo bem", tranquilizou os fãs.



"A pancada foi forte. Obviamente eu não estava prestando atenção, porque estava no telefone celular e você só sente a porrada (...) Um caminhão de gás dessas carretinhas cheias, carregados de gás, o cara atravessou errado e acertou o táxi", esclareceu.

"Cortei o dedo aqui de leve aqui e dei uma ralada no braço. Tô esperando outro táxi (...) Você só pensando nessas coisas da vida... Nessas horas só pensa isso, um segundo a mais, um segundo a menos. Cinco minutos antes, cinco minutos depois. Bora trabalhar", acrescentou.





O jornalista voltou de suas férias na última terça-feira (16) e havia comemorado o retorno: "Como é bom voltar! Papi chegou! Tava feliz nas férias? Tava. Tava com saudade do GE, Tava também (...) É contraditório? É. Precisa de crachá pra entrar na firma? Precisa. Só não deu pra tomar café direito na Ana Maria Braga porque tinha eliminação do BBB", brincou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko