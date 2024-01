Reprodução/Instagram O ator fazia competição com seus amigos para ver quem ficava mais tempo sem tomar banho

No começo de sua carreira artística, Brad Pitt morou com Jason Priestley e mais um colega de quarto. Os três faziam uma competição para ver quem passava mais dias sem tomar banho, e o ator "sempre ganhava".



"A gente fazia uma competição interna para ver quem conseguia ficar mais tempo sem tomar banho. Eu penso agora e vejo como era nojento. O que a gente estava pensando?", revelou em entrevista ao programa Live! With Kelly and Mark.

Após ser questionado sobre quem costumava vencer, Priestley admitiu que era o artista: "Brad! Sempre Brad. as acho que ele não faz mais isso (...) Brad não era tão ruim quanto o outro colega, que era um desastre total. Brad era ok".





Os dois moraram juntos na década de 1980, com mais um amigo, em um apartamento de dois quartos em Los Angeles. "Vivíamos à base de macarrão instantâneo, cerveja genérica, do tipo que vinha em latas brancas rotuladas como CERVEJA, e cigarros Marlboro Light. Éramos todos quebrados", relembrou em entrevista ao The Hollywood Reporter.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko