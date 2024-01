Reprodução/Youtube Regina Volpato e Gabriel Santana se unem em programa para falar de amor e relacionamentos





Após viralizar por diversas vezes na web com os pedidos de conselhos mais bizarros enviados por seus seguidores, Regina Volpato acaba de ganhar um programa para atuar como conselheira amorosa: o videocast O Amor na Influência, que ela apresentará ao lado de Gabriel Santana, que atuou em Pantanal (2022) e esteve no BBB 23. Mas não será no SBT, emissora para a qual retornou no final do ano passado.







O programa é produzido pela Wondery, mesma empresa por trás do fenômeno A Coach, idealizado por Chico Felitti, que investigou a vida de Kat Torres, modelo brasileira que está presa por ser acusada de liderar uma seita religiosa nos Estados Unidos e promover o tráfico de humanos. E será exibido em plataformas de streaming de áudio e vídeo.

Em O Amor na Influência, Regina e Gabriel receberão semanalmente influenciadores para debater assuntos sobre relacionamentos, amor, sexualidade, além de promoverem jogos com os convidados. Na lista dos confirmados está Fred Nicácio, que também participou do BBB 23 e teve um breve affair com o apresentador do programa.

"Tem sido muito prazeroso conversar sobre relacionamentos com esta geração tão mais jovem que eu", diz Regina Volpato. "No EuAchoRV, quadro que produzo em minhas redes, eu consigo ter uma boa noção de como as pessoas estão lidando com os sentimentos, o que me ajuda muito no O Amor na Influência. É sempre muito divertido constatar os caminhos que trilhamos na busca pelo amor. Estou feliz, também, por este meu novo relacionamento com o Amazon Music, um serviço de streaming de áudio que eu admiro bastante", completou.





"O podcast tem tudo a ver com o que acredito, com o que eu quero dizer às pessoas, e a expectativa é que seja um lugar aberto para debate e que todos possam acompanhar as histórias e trajetórias dos convidados. É uma oportunidade que tanto eu quanto os ouvintes e convidados temos para aprender com o outro", comentou Gabriel Santana.

O Amor na Influência estreia em 23 de janeiro e terá um episódio inédito por semana. Neste ano, Regina Volpato também estará à frente do Chega Mais, novo matinal do SBT, ao lado de Michelle Barros. A estreia do novo programa é prevista para 26 de fevereiro.