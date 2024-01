Reprodução/SBT e Reprodução/Globo Silvio Santos inspira novos quadros do BBB 24 e público não deixa passar despercebido





Na televisão nada se cria, tudo se copia. A frase imortalizada por Chacrinha (1917-1988) segue dando provas de que ele nunca esteve errado. E a maior constatação disso são as "semelhanças" entre algumas novas dinâmicas criadas para turbinar a audiência do BBB 24, que muito se parecem com ideias aplicadas por Silvio Santos na história do SBT. Seriam cópias ou homenagens?





O público tem feito inúmeras comparações sobre as dinâmicas aplicadas por J.B. de Oliveira, o Boninho, nesta temporada. E a primeira delas rolou logo na estreia do BBB 24, quando o elenco original teve a oportunidade de escolher quem seriam os membros do Puxadinho.

O púpito no meio da área externa com um microfone no centro, somado aos brothers sentados em fileiras definindo quem daria a informação "correta" para premiar um colega com a entrada no reality show lembrou as dinâmicas presentes até hoje no Programa Silvio Santos, liderado neste momento por Patricia Abravanel. E quem conduziu o público a essa livre associação foi Beatriz Reis, que parecia uma das "colegas de auditório" de Silvio --que vão à sua plateia por caravanas--, por conta de sua empolgação e jeito peculiar.

Mas não parou aí. A última prova do líder, que coroou Lucas Henrique, provocou uma avalanche de comparações no Twitter/X, pois o público viu uma semelhança enorme com o finado Tentação, programa de perguntas e respostas que causava uma eliminação coletiva no palco de Silvio Santos.





Na atração do SBT, o apresentador fazia uma pergunta e apresentava três respostas. Os participantes tinham que subir numa plataforma circular de uma das opções. Seguiam no jogo quem estivesse na resposta correta, e os errantes eram "engolidos" por uma porta.

E na noite de ontem (16), mais uma vez o SBT acabou lembrado no BBB 24. O "modo Stone" foi ativado para definir o prêmio que o campeão da temporada levará para casa. Lucas Pizane, eliminado, teve que girar uma roleta no estúdio ao lado de Tadeu Schmidt, garantindo o valor de R$ 250 mil ao cachê de quem sair de lá vitorioso.

Nas redes sociais, mais uma vez, lembraram do pião do Baú, em que os participantes giram uma roleta para descobrir se vão ou não ganhar uma casa própria. No vídeo abaixo, até uma montagem foi feita com a música clássica da atração criada por Silvio Santos. Veja: