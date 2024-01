Reprodução A Prefeitura de Alegrete não gostou dos comentários do cantor

Matteus Amaral, participante do time Pipoca do BBB 24, tem compartilhado no confinamento mais sobre sua cultura, como músicas, histórias e acessórios. O brother mostrou uma boina basca, que costuma usar no dia a dia, e Rodriguinho não poupou novamente os comentários xenofóbicos. Com isso, a Prefeitura de Alegrete se pronunciou sobre as críticas ao engenheiro agrícola.

"Você usa de manhã, tipo, para ir na padaria com ela?", perguntou Fernanda Bande. "Uso, a gente usa como se fosse um boné, sabe?", esclareceu Matteus. "Mentira, você vai na padaria com esse negócio aí?", questionou Rodriguinho aos risos.

No Instagram, o perfil de Matteus se pronunciou sobre a situação. "Matteus é gaúcho e ama seu povo e todas as suas tradições. A boina basca é um acessório bastante comum e parte integrante da pilcha social. A história dos gaúchos se mesclam em lindos relatos pela literatura do sul do país e deve ser respeitada! Temos nossa cultura e nossas raízes conosco em nossas memórias e vivências", pontuou.





Já a Prefeitura de Alegrete, cidade do brother, escreveu nas redes sociais: "Rodriguinho tentou fazer pagode com o alegretense, mas aqui vai levar a invertida. Saiba que no baita chão a boina é artigo de gala. O nosso prefeito, inclusive, a usa durante o expediente, Rodriguinho. Você calado é um poeta! Estamos contigo, Matteus".

*Texto de Júlia Wasko

