Reprodução O líder da semana limpou a mão no cabelo do brother

Nesta quarta-feira (17), Lucas Henrique chamou a atenção ao colocar o dedo no nariz para "limpar o salão", e colocar logo em seguida no cabelo de Matteus Amaral, como se fosse um gesto de carinho. O vídeo mostra em que o líder da semana limpa os resíduos no brother.



Nas redes sociais, internautas reagiram ao vídeo que mostra o líder da semana limpando os resíduos no brother. "Gel?" questionou um dos usuários do Twitter/X.

"Só pode ser de propósito, não é possível", pontuou outro usuário. "Faltou passar na bunda antes de tocar no cabelo", disse outro. "Ele fica sempre com o dedo no nariz e faz bolinha", admitiu outro.





"Gel meleca", apontou outro. "Já vai serviu como gel cola para segurar no cabelo", brincou outro. "A Anitta comendo Cheetos e limpando na cabeça do menino", relembrou outro.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko