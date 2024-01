Reprodução Os participantes criticaram a defesa dos demais pelo porte de armas

Nesta quarta-feira (17), Mc Bin Laden e Lucas Luigi conversaram sobre os posicionamentos políticos de Nizam Hayek e Vinicius Rodrigues. No diálogo, o vendedor e o atleta defenderam o porte de armas no Brasil e se mostraram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas acabaram desagradando os brothers.



O comerciante contou que sua casa havia sido assaltada e o criminoso não foi preso devido ao presidente Lula. "Ele meteu o louco ali... Ele tava defendendo o Bozo, tá ligado, né? Sem maldade (...) Nizam, ali ele chapou, nada a ver, mano. Bagulho já foi comprovado... muita gente com depressão, ansiedade, psicologicamente, não é um país preparado para ter porte de arma. Caralho, é louco", disparou Mc Bin Laden em conversa com Luigi.

"Não usa essa palavra, porque essa palavra é pejorativa. Eu tomei uma atençãozinha. [...] Mano, aquele papo ali foi o suficiente pra mim. Eu e tu que vem da favela e vê o bagulho rolando! (...) Quer ver um exemplo? Olha aí! A casa é um exemplo que nós não estamos preparados para o porte de arma mesmo", acrescentou Lucas Luigi.





"Vai falar que a culpa é de um presidente que mais ajudou o pobre, vou te falar, puta que pariu, mano. É cada uma que eu tenho que escutar aqui dentro", concluiu o cantor.

Nas redes sociais, o público começou a perceber um distanciamento de Bin Laden dos demais rapazes após tomar conhecimento de suas opiniões fora do jogo. Confira:

Bin Laden comenta sobre o despreparo dos países para porte de arma e Luigi completa falando que a casa do BBB é o exemplo de que a gente não tá preparado KKKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/iXJMuBOuIo — Central Reality (@centralreality) January 17, 2024

