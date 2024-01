Reprodução O bebê sol da atração deu à luz o seu primeiro filho

Jess Smith, atriz responsável pelo bebê sol dos Teletubbies, deu à luz o seu primeiro filho. O pequeno é fruto de seu relacionamento de longa data com Rick Latham. Na última segunda-feira (15), a artista anunciou o nascimento e optou por não divulgar o nome e o sexo do bebê.

Com 29 anos, Jess Smith ganhou destaque por sua aparição em todos os episódios do programa infantil, exibido entre 1997 e 2003. Nas redes sociais, a atriz publicou uma foto da mão do recém-nascido: "Uma semana inteira de você".

Em 2019, imagens de Jess com uma menina em seu colo aumentaram os rumores de que a mesma teria sido mãe. Entretanto, a menina seria a sucessora dela no relançamento da atração.





Teletubbies foi uma série infantil inicialmente exibida pela emissora britânica BBC. No Brasil, a produção integrou a programação da Globo, que contava com quatro personagens, interpretados por atores fantasiados: Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa and Po.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko