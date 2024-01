Reprodução A atriz chamou a atenção com a mudança no visual

Na última segunda-feira (15), Erin Moriarty publicou uma foto em seu Instagram em que chamou a atenção pela mudança drástica no rosto. A intérprete de Starligh em The Boys, surpreendeu seus seguidores por supostamente ter realizado procedimentos estéticos na face, mudando completamente o formato que todos estavam acostumados a ver.



Apesar de não ter revelado os procedimentos ou confirmado se fez cirurgias plásticas, a mudança no visual da atriz descarta a possibilidade de ser apenas maquiagem.

A publicação chamou a atenção da imprensa internacional, que levantou rumores de que Erin realizou rinoplastia, bichectomia, preenchimento labial e cirurgia na mandíbula para afinar o rosto. Conforme revistas americanas, a artista ainda teria colocado implante de silicone nos seios.





Entretanto, os fãs da intérprete não aprovaram as mudanças. "Prendam o médico que fez isso", disse um dos usuários do Twitter/X. "As pessoas precisam parar de fazer cirurgia plástica até descobrirmos o que há de errado. Por que estragar o rosto assim?", questionou outro. "Não entendo por que as pessoas procuram melhorar o perfeito. Ainda bem que isso é reversível", acrescentou outro.

*Texto de Júlia Wasko

