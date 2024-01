Reprodução O cantor conversou com a influenciadora sobre a eliminação desta terça-feira (16)

Nesta terça-feira (15), Mc Bin Laden conversou com Vanessa Lopes sobre as manipulações de Nizam Hayek dentro do BBB 24. Para o cantor, se Lucas Pizane sair na eliminação, eles terão algumas respostas sobre o jogo e sobre a percepção do público sobre as movimentações do vendedor.



"Se o Vini estiver certo, quem está assistindo vai entender que você foi uma pessoa muito fácil de ser manipulada pelo Nizam", explicou Mc Bin Laden. "E está tudo bem, se ele for manipulador, ele não ganha, Bin", pontuou Vanessa.

"Não, não. Estou falando que a galera vai entender isso e vai entender o quanto eu fiquei muito chateado por ter me sentido muito mal esses dias, ao ponto de entender que eu estava errado em tudo. Pelo que a gente está vendo hoje no jogo, a gente cedeu ao ponto de falar que o Nizam estava certo e eu estava errado, e foi um mal-entendido. Mas se o Pizane sair, é um sinal. O maior sinal do Pizane sair é isso", acrescentou o cantor.





"Se o Pizane sair é isso, total. Eu entendo o que você está falando comigo, mas as coisas vêm sem precisar de nada. Se eu realmente estiver certa na minha teoria, as pessoas tão vendo. Se eu não estiver, as pessoas tão vendo. Espera que as informações estão vindo", concluiu a influenciadora.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko