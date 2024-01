Reprodução/Globo Wanessa Camargo faz parte do elenco do BBB 24





Após quase 20 anos sem aparecer em vídeos ou entrevistas, e sequer citada nominalmente em todos os programas da RedeTV!, Wanessa Camargo voltou às pautas da emissora na última segunda-feira (15). Seu nome estava vetado desde 2004, mas graças à cobertura do BBB 24, os programas da casa tiveram autorização para falar sobre a cantora sem rodeios.







Quem deu o pontapé inicial foi o programa A Tarde É Sua, liderado por Sonia Abrão. Durante a primeira edição ao vivo do vespertino em 2024, Wanessa foi citada pela apresentadora e por todos os colunistas, incluindo este que vos escreve, que faz parte do elenco da atração.

O veto ao nome de Wanessa e toda sua família existe desde 2004, após um entrave judicial entre a cantora, seus pais (Zezé Di Camargo e Zilu Godoi) e a emissora. O caso já foi encerrado há alguns anos, mas os artistas deixaram de ser pautas nos programas da casa.





A brecha só ocorreu porque a emissora entende que é um caso antigo e que está resolvido em todas as esferas. E como Wanessa agora faz parte do elenco do maior reality show da TV brasileira, e que serve de pauta para os programas de entretenimento da RedeTV!, ela foi autorizada a ser citada e ter sua imagem exibida na tela das atrações.

Essa informação chegou a ser debatida nas redes sociais pelos fãs de Sonia Abrão, que sabiam da existência do veto ao nome de Wanessa e especularam sobre a tradicional cobertura do reality no A Tarde É Sua. E o "segredo" foi guardado a sete chaves, até que o público viu a apresentadora e seus companheiros de bancada citarem a artista livremente.

Será que a Sonia Abrão vai ficar sem comentar o bbb ? Já que não pode comentar o nome da Wanessa Camargo ? #SpaceDoMuka — Umα pessoα αleαtóriα 👤 (@naofazajanet) January 8, 2024