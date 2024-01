Divulgação/Globo Beatriz Reis, Nizam Jokh e Deniziane Ferreira são agenciados pela Globo





Após observar a alta lucratividade de empresas como a Mynd8 em cima de participantes do Big Brother Brasil, a Globo deu um jeito de fazer com que o reality show mais lucrativo da TV brasileira renda ainda mais dinheiro a seu caixa: criou sua própria agência e pela primeira vez está gerenciando a vida digital dos integrantes da Pipoca do BBB 24, faturando em cima de ações publicitárias em seus perfis nas redes sociais.



A Globo criou essa agência no ano passado, logo após o fim do BBB 23, e o primeiro talento oficial de seu casting foi Tadeu Schmidt, apresentador do reality show, e alguns poucos participantes, como a campeã Amanda Meirelles e Domitila Barros, que teve alta aceitação nas redes sociais.



Sarah Aline e Ricardo Alface também foram colocados no casting dessa agência, mas a situação deles foi bastante curiosa: eles já estavam sob os cuidados da Mynd8, e a Globo precisou dividir as tratativas comerciais destes ex-brothers com a agência de Fátima Pissarra e Carlos Scappini. O contrato de todos os participantes do BBB 23 com a tal agência acabou na semana passada, mais especificamente em 10 de janeiro, e não foi renovado.

No BBB 24, pela primeira vez os Pipocas já entraram no programa com o agenciamento digital publicitário definido em contrato pela Globo. Todos tiveram seus perfis no Instagram atualizados na virada de domingo (14) para segunda-feira (15), com a inclusão do e-mail comercial da emissora, para que as empresas interessadas negociem diretamente com essa agência recém-criada.

Em conversa com fontes do mercado, a coluna descobriu que este contrato de agenciamento não tem longa duração e se estende somente até o final de abril, poucos dias após o encerramento da atual temporada. A Globo tentará renovar somente com aqueles que demonstrarem maior potencial comercial. E digo "tentar" porque o brother terá o poder de escolha em permanecer nesta agência ou cair fora para entrar em outra, como a Mynd8, por exemplo.

Mercado em pânico

A empresa criada pela Globo causou um certo abalo no mercado. Diversos empresários habituados a faturarem muito dinheiro com os anônimos que entravam no reality ficaram em completo desespero, pois não estão podendo lucrar com os brothers como antes.



Participantes do BBB 24 estão contratados pela agência de publicidade da Globo

Esses empresários ou agências entravam em ação logo nos primeiros dias do reality. Eles procuravam os parentes dos confinados, que normalmente estão em posse de uma procuração legal, e os convencia a fechar um contrato de agenciamento, prometendo a entrada de muito dinheiro por meio de ações publicitárias.



As "publis" apareciam, eram submetidas à aprovação da Globo, mas o dinheiro circulava somente entre o tal empresário/agência e o participante do reality. Um exemplo: se fosse fechada uma ação comercial no valor de R$ 50 mil para as redes sociais do Pipoca, uma faixa de 20% a 30% ficava com o agente, e somente o restante entrava no bolso do brother. Ou seja, algo em torno de R$ 10 a R$ 15 mil "escapava" das mãos da Globo.



E com a nova agência, a emissora deixa de perder este dinheiro e lucra muito mais. Principalmente com as marcas que já patrocinam o reality show, que normalmente fazem ativações nas redes sociais dos participantes do programa. A Globo via esse dinheiro escoar pelo ralo e ir parar nas mãos de empresários ou agências que sequer tiveram o mínimo esforço para conseguir fechar estas ações publicitárias e enriqueciam às custas do trabalho do departamento comercial da emissora.

A coluna procurou a Globo para ter mais detalhes do esquema de agenciamento artístico dos atuais Pipocas, mas até a publicação deste texto e do vídeo de meu canal no YouTube (revelado ontem), a emissora não enviou seu posicionamento.