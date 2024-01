Reprodução/Twitter A apresentadora estreou nos programas da emissora

Na última segunda-feira (15), Tainá Farfan oficializou sua estreia na Record. A apresentadora, que pediu demissão da CNN Brasil em dezembro do ano passado, será responsável por comandar o Jornal da Record, e também fará entradas no Domingo Espetacular.



Em seu perfil no Twitter, a repórter comemorou: "Começo hoje uma nova fase e encontro vocês em várias plataformas da @recordtvoficial, especialmente no Jornal da Record e Domingo Espetacular. Feliz e agradecida por fazer parte dessa nova casa! Preparando para entrar ao vivo já já. VEM!!!".

No dia 27 de dezembro de 2023, Tainá comunicou aos seguidores sua demissão da CNN Brasil . A apresentadora trabalhou no canal de notícias desde sua fundação, em 2019, e optou pela saída após "aceitar um convite para um novo desafio".





"Fim de ano com um #breakingnews diferente: Depois de quatro anos, me despeço da CNN Brasil. Vi a emissora nascer e cresci junto com ela. Passei no processo seletivo no fim de 2019 para fazer parte do time e, desde então, vi e vivi coisas inimagináveis na minha vida. Acompanhei a redação sendo construída (cheguei quando 'tudo era mato', rs). Passei por todos os horários da grade, estreei na reportagem com William Waack e, um mês depois, fiz minha primeira apresentação", publicou.

"Viajei, cobri eleições, cpi, pandemia, guerra, ancorei vários telejornais da grade, fiz entrevistas, análise, rádio, digital, entrei ao vivo na CNN internacional em espanhol e inglês, inúmeros plantões… fiz muuuuitas entradas ao vivo (mais de 10 em um único dia). Apurei incansavelmente. Fiz hard news NA VEIA!!! Senti a adrenalina, o nervosismo, o desafio, o cansaço, o crescimento, a amizade ('vai! Você consegue!')… Aprendi e me entreguei à arte do improviso. Me adaptei às inúmeras situações surpresas que só o ao vivo proporciona. Conheci pessoas incríveis, vivi intensamente, vesti a camisa, aceitei desafios que jamais imaginei… Me encontrei mais do que em qualquer outro momento da vida. Criei casca e bagagem. Me entreguei de corpo e alma. E, no final, TUDO valeu a pena!!!", acrescentou.

"Obrigada amigos, produtores, editores, coordenadores de link, pessoal da técnica, do switcher, do estúdio, da copa, da limpeza, chefes, figurino, make, digital e tantos outros… TODOS foram importantes para mim nessa jornada! Só tenho a agradecer, de coração. Quem não consegui dar tchau, sinta meu abraço e carinho. Decidi aceitar um convite para um novo desafio e, em breve, conto mais pra vocês!", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

