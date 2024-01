Reprodução/Globo A atriz estará na nova novela das seis da emissora

Após desistir de Dona Beja, da HBO Max, por "incompatibilidade de agenda", Rhaisa Batista foi confirmada no elenco de No Rancho Fundo, a próxima novela das seis da Globo. A atriz, inclusive, participou das leituras de roteiro do remake da plataforma de streaming, mas pulou fora ao descobrir que as gravações poderiam se estender até março deste ano.



A artista, que já trabalhou em obras da Record, como Gênesis (2021), Todas as Garotas em Mim (2022) e Reis (2022), acreditava que as gravações seriam até dezembro, mas a HBO Max informou que seu contrato previa a possibilidade de renovação de três meses.



"Em resposta às publicações sobre a suposta desistência da atriz Rhaisa Batista da novela Dona Beja, esclarecemos que a atriz infelizmente não seguirá na produção unicamente por incompatibilidade de agenda. Ressaltamos que Rhaisa participou das leituras de roteiro, mas não chegou a gravar nenhuma cena", informou a empresa.









"Tentamos encaixar as agendas, mas não possível [...] Ela queria muito fazer Dona Beja, mas as gravações iriam até dezembro, podendo ter a necessidade de renovação para mais três meses [...] Mas ela não gravou nenhuma cena, ela jamais deixaria um projeto pela metade", acrescentou a equipe de comunicação de Rhaisa.



Apesar de sua personagem no folhetim de Mario Teixeira ainda não estar definida, já sabemos que a protagonista será interpretada por Larissa Bocchino, além de Túlio Starling, Andréa Beltrão, Alexandre Nero, Clara Moneke e muito mais no elenco.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko