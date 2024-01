Reprodução/Instagram O cantor se assumiu bixessual e relembrou atração por amigo

Em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, Sidney Magal afirmou ser um homem bissexual. O cantor esclareceu que se apaixonou por um bailarino argentino que trabalhava na Globo, mas não se envolveu amorosamente com ele. Para ele, "todo ser humano é bissexual" e todos têm desejos reprimidos que poderiam se manifestar.



"Me dou o direito de dizer que eu sou, apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência bissexual", refletiu. "O fato de você entender que você é um ser humano, que tem desejos, que você tem o direito de se direcionar para esse prazer que você quer ter. Esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo, ou não", acrescentou.

O ator ainda explicou como foi quando se sentiu atraído pelo amigo: "Ele era tão cativante que eu comecei a duvidar da minha sexualidade. Conversamos muito sobre isso. Ele falou: 'Se você estiver livre, à vontade, conte comigo', porque ele permitia esse tipo de coisa. Mas isso aí passou e nunca mais aconteceu".









"Eu vi naquele momento que as pessoas têm esse direito, mas isso quando são sentimentos verdadeiros, quando não vão machucar terceiros. Não gosto de tornar o sexo uma vulgaridade. Tudo tem um momento íntimo que é prazeroso. Por isso que eu disse que todo ser humano é bissexual, você tem o direito. Se fez ou não, é outra história", concluiu.

"Estou começando a espaçar. Meu filho está cuidando da minha carreira, e eu já falei para ele que esse ano eu preferia fazer dois shows por mês. Eram nove shows em uma semana e meia quando sofri o AVC. Não tenho mais estrutura física pra isso", comentou sobre seu ritmo de trabalho.

*Texto de Júlia Wasko

