Machismo

Em poucos dias, Rodriguinho mostrou-se uma pessoa explosiva e não conseguiu sustentar o personagem de bom moço. Em conversa com Nizam Hayek, surpreendeu novamente os seguidores com suas falas: "Se uma menina sentar no meio da minha perna eu vou explodir ela, eu vou pegar! No dia que uma mulher sentar no meio da minha perna, eu vou pegar ela. Então eu não deixo. Eu tenho minha mulher, não vou fazer isso". Em outra ocasião, o cantor foi questionado por Mc Bin Laden se realizava afazeres domésticos e respondeu de maneira que não agradou o público do reality. "Tem as 'nêga' lá para limpar os bagulhos pra mim. Minhas empregadas. Mas, se precisar, eu faço".