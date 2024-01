Divulgação A modelo desabafou sobre sua compulsão alimentar

Em conversa com Davi Brito no BBB 24, Yasmin Brunet estava procurando comida nos armários e desabafou sobre sua compulsão alimentar. A modelo já havia revelado antes mesmo de sua entrada no reality show que sofre com o transtorno quando se sente triste ou ansiosa.



"Quer ajuda?", questionou Davi enquanto varria a cozinha da Xepa. "Socorro. (...) Eu não consigo parar de comer", respondeu a sister.

Após isso, Yasmin Brunet deixou a cozinha comendo algo, mas retornou pouco depois. "Vai querer a rapadura?", perguntou o motorista de aplicativo. "Não, obrigada. Eu comi. Não pode sair comendo. Vou deixar aí para quando eu entrar", respondeu.





Durante o confinamento do BBB 24, Rodriguinho proferiu inúmeros comentários criticando a modelo. "Cuidado, estamos no sexto dia! Se continuar com essa compulsão aí, você vai sair rolando". "Eu acho ela bem bonita, mas ela está mais velha hoje. Mas é bonita. Não estou falando do rosto, o rosto é lindo. O corpo está meio estranho. Você percebe que ela largou a mão, hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão. Ela sai comendo".

Na última segunda-feira (15), ela perdeu a paciência e deu uma resposta atravessada ao cantor, que já havia lhe apelidado de "Yasmin Comer". "Caralho, me deixa em paz. (...) Você ficar falando da minha compulsão vai me dar gatilho, cacete", disparou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko