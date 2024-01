Reprodução/Instagram A esposa do participante do reality show desabafou sobre o temporal

Em suas redes sociais, Hellena Claudia relatou que passou por um sufoco com as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro no último fim de semana. A esposa de Lucas Luigi, participante do BBB 24, mora com o filho Dom, de três anos, em Guadalupe, e as ruas do bairro ficaram alagadas.



"Ontem foi um dia muito difícil. Também passei por uma dificuldade aqui dentro de casa, mas já estou resolvendo. Vi que está muito horrível aqui a Zona Norte e Baixada. Todo mundo passando por dificuldades", contou.

As fortes chuvas na região deixaram 11 mortos até o momento, segundo os dados oficiais. O perfil de Lucas Luigi divulgou o endereço de locais de apoio e coleta de doações no Rio de Janeiro.





"Alerta de Enchentes. Moradores do Rio, informamos com preocupação sobre as enchentes ontem na região. Certifiquem-se de que estão em locais seguros. Nossa equipe preparou um guia de locais de apoio, coleta e doações", escreveu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.