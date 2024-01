Divulgação O brother afirmou que seu companheiro do reality show incitou uma agressão

Na manhã desta segunda-feira (15), Nizam Hayek admitiu que irá ao confessionário do BBB 24 para reclamar de Davi Brito. De acordo com o comerciante, o motorista de aplicativo violou uma regra do programa ao incitar uma agressão.

"Me incitou. Me provocou pra bater nele. 'Bate em mim'. Isso é provocar pra bater no cara", disparou em conversa com Fernanda Bande.



Nizam disse que vai no confessionário falar que o Davi violou uma regra do programa, por ele ter incitado uma agressão, chamando ele pra bater nele. #BBB24 pic.twitter.com/vuzS81HiVZ — Central Reality (@centralreality) January 15, 2024





Após a formação do paredão no último domingo (14), Nizam e Davi protagonizaram uma discussão. O motorista de aplicativo foi indicado pela segunda vez e questionou o voto do comerciante.







"Odeio gente falsa. Você é falso e eu odeio gente falsa igual a você. Você chegou aqui pra mim na cozinha, antes da votação: 'Você vai votar em mim?'. E eu votei em você mesmo, votei em você, seu abestalhado, seu articulador. Sua conversa é bonitinha, você engana outro, vai enganar o caralho, não a mim", disse Davi.

"Seu equilíbrio emocional é zero, Davi. Olha esse show que você está dando na frente de todo mundo", pontuou Nizam.



"Você é articulador. Falso do caralho. No início do jogo você chegou pra mim, ficou perto de mim, trocando ideia, papinho. Eu confiei em você no início do jogo até agora, mas ontem eu cheguei na sua cara e falei pra você que eu não confio mais em você. E disse na sua cara porque eu sou homem", concluiu Davi.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko