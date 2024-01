Reprodução/Globo A participante do reality show sofreu uma crise de ansiedade pela segunda vez

Nesta segunda-feira (15), Alane protagonizou um momento de muita angústia no BBB 24. Sozinha na despensa, a sister teve mais uma crise de ansiedade e permaneceu alguns minutos respirando fundo para conseguir se recuperar.

No momento, Alane respirou inúmeras vezes e segurou o choro. A sister já havia passado por outra crise de ansiedade, quando conversou com Nizan no último sábado (13).



Antes da festa, os dois conversaram sobre os comentários do brother a respeito de Vanessa Lopes. A fofoca rendeu tanto que Alane questionou se poderia esclarecer que ele foi o responsável por debochar da tiktoker e de suas danças em frente aos espelhos.





Alane ficou nervosa após Nizam demonstrar certa raiva com a possibilidade de ser "descoberto" e teve uma crise nervosa. A sister desmaiou e foi atendida pela equipe médica do programa.

"A Alane estava conversando com o Nizam contando daquela treta com a Vanessa Lopes. Ela ficou muito nervosa e desmaiou. Todo mundo ficou muito preocupado, o Nizam não sabia o que fazer e ninguém estava vendo nessa hora. Aí o pessoal percebeu, levou a Alane para o confessionário”, disse o apresentador Tadeu Schmidt.

Entretanto, Vanessa Lopes conversou com Nizam e ficou do lado do brother, acreditando que Alane criou uma rivalidade feminina entre as duas. O participante do BBB 24 ainda criticou o desmaio: "A menina tem um ataque de ansiedade porque ela me contou um bagulho que não deveria ter me contado. Que maturidade é essa?".





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko