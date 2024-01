Reprodução/Instagram Lipe Ribeiro fechou com o Prime Video para apresentar o Soltos em Salvador

Lipe Ribeiro, conhecido por protagonizar grandes momentos no De Férias com o Ex Brasil, da MTV, foi contratado pelo Prime Video para integrar o time de celebridades responsáveis por comentar a quarta temporada do Soltos em Salvador. O empresário estará no comando de um programa do mesmo gênero em que esteve nos últimos meses e saiu do mar para conviver com suas ex-namoradas.

Ele esteve em três edições do reality da MTV: no De Férias com o Ex 3 e 5, além do De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP. Lipe Ribeiro também participou de A Fazenda 12 e Ilhados com Beats.

Além dele, Pequena Lo e Rebecca (que também esteve no De Férias com o Ex) se juntam a John Drops e Felipe Titto. O grupo assistirá aos episódios e poderá comentar os principais momentos do reality show.







Vale lembrar que Pequena Lo é contratada da Globo e está nas telinhas como apresentadora do Mesacast BBB 24, comentando os melhores momentos do maior reality show do país.

A quarta temporada de Soltos em Salvador segue com o mesmo propósito das demais edições, acompanhar amigos em uma aventura por Salvador. A atração conta com direção de Lucas Diego Lopez e direção de conteúdo de Bento Abreu, e oito episódios de 60 minutos.

*Texto de Júlia Wasko

