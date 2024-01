Reprodução/Instagram Tom Bueno volta a trabalhar com Geraldo Luís em novo programa da RedeTV!





Durou pouco mais de dois anos o período longe da TV, mas Tom Bueno aceitou o convite de Geraldo Luís e de Marlene Mattos para integrar o elenco do Geral do Povo, novo programa da RedeTV! que estreia neste domingo (14), às 17h30. Ele esteve ao lado do apresentador durante um bom período na Record, e viajava o Brasil para contar as mais diferentes e inusitadas histórias.







"Tô empolgado e feliz em voltar a contar história e estar com o Geraldo Luís. A gente tem uma relação de respeito e admiração mútuas", disse ele em conversa com a coluna.

Tom havia deixado a Record em outubro de 2021 para se dedicar a projetos pessoais. Ao longo dos dez anos em que esteve na emissora de Edir Macedo, ele compartilhou alguns detalhes de sua vida pessoal e que acabaram se tornando o mote de sua carreira: a saúde.

Diabético, ele compartilhava os bastidores das reportagens nas redes sociais com os seguidores e isso passou a gerar conteúdos para o Jornalismo da Record. Ainda na emissora, descobriu um câncer, e o assunto também passou a ser tratado dentro das pautas que executava.







Até que ele teve a oportunidade de criar um portal de notícias voltado à saúde e passou a ser convidado para palestrar ou mediar debates nesta área. Foi quando decidiu pedir demissão da TV. Contratado pela RedeTV!, ele manterá conciliará as duas plataformaas de trabalho.

Em seu perfil no Instagram, ele deu mais detalhes dos motivos que o fizeram aceitar a retomar a parceria com Geraldo Luís. "É o cara que me abriu as portas, com quem trabalhei anos aos domingos na Record", relatou. "A convite dele e da diretora Marlene Mattos eu vou fazer as reportagens especiais do programa."

"Quando eu saí da Record eu disse que não seria algo definitivo, porque acredito que a vida é um movimento. Então o que tá valendo hoje talvez amanhã a gente mude de ideia", disse Tom. Confira a postagem dele na íntegra: