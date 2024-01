Reprodução/Instagram Lucas Souza não conseguiu uma vaga no novo programa de Geraldo Luís na RedeTV!





Não veio aí! Lucas Souza está disposto e com muita vontade de conseguir um emprego fixo na TV, mas não conseguiu uma vaga no programa Geral do Povo, comandado por Geraldo Luís, que estreia neste domingo (14), na RedeTV!. Agenciado por Marlene Mattos, que também é diretora da nova atração, ele teve o nome ventilado no elenco da atração, mas ficou de fora.







A coluna apurou com fontes da emissora que o nome de Lucas nunca foi de fato levado a sério no elenco do novo dominical. Quando ainda estava na fase de formatação da atração, algumas pessoas em evidência na mídia estavam sendo citadas como potenciais reforços no elenco durante uma reunião. E como o desistente de A Fazenda 15 estava em alta por conta de sua passagem elogiosa no reality da Record, teve o nome citado.

Mas na hora de pensar na maneira que cada uma das personalidades apontadas na reunião poderiam contribuir ao dominical, chegaram à conclusão de que nenhuma daquelas figuras, neste momento, poderia contribuir ao formato que foi desenvolvido.

Especificamente falando sobre Lucas, o que foi citado é que se trata de um rapaz carismático, que conquistou uma legião de fãs, mas que ainda está cru demais para um desafio do porte que Geraldo criou para si: ser competitivo aos domingos. Não à toa, Marlene Mattos tem orientado o rapaz a se profissionalizar. Além de fazer curso de atuação para ter uma postura menos engessada, ele também vem passando por sessões de fonoaudiologia para melhorar sua dicção.





O futuro, no entanto, está nas mãos do próprio Lucas. Mas nesta etapa do Geral do Povo, ele e todos os outros famosos citados na reunião de criação do novo dominical foram descartados. O ex-Fazenda sequer recebeu um convite formal para isso.

Outra fofoca que ventilou entre os colegas é que ele e Jaquelline Grohalski poderiam ter um quadro fixo no programa, entrevistando pessoas e até mesmo mostrando a rotina do casal. Mas essa ideia nunca foi levantada por Marlene Mattos e tampouco por Geraldo Luís para seu novo programa.

Portanto, os fãs de Lucas terão que esperar mais um pouco para vê-lo alçar voos mais altos na área artística. O programa Geral do Povo estreia hoje (14), na RedeTV!, às 17h30.