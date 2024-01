Divulgação A sister foi a primeira a conquistar o marco nas redes sociais

Desde o anúncio dos participantes do BBB 24, Beatriz Reis chamou a atenção nas redes sociais com seu jeito descontraído e popular. A vendedora é parte do time Pipoca do reality show da Globo e vem conquistando o público dia a dia, mas agora teve um salto de popularidade após declarar guerra contra Rodriguinho.



Em 4 de janeiro, Beatriz ainda não havia sido anunciada como participante do BBB 24 e contava com apenas 6.518 seguidores no Instagram. No Big Day, realizado em 5 de janeiro, ela já atingiu a marca de 77.222 seguidores, conquistando rapidamente 70 mil admiradores.



Em 8 de janeiro, data em que os participantes entraram na casa mais vigiada do Brasil, Beatriz saltou para 222.275 seguidores no Instagram. Os números foram crescendo gradativamente, mas na noite do último domingo (14) mostraram-se surpreendentes.







Após perceber o jogo de Rodriguinho e declarar que o pagodeiro é sua opção de voto a partir de agora, a popularidade da sister atingiu a marca de 839.500 seguidores. "Eu tô engasgada com o Rodriguinho, se eu tivesse ganho o líder hoje tinha jogado ele no paredão. Esse cara fala tanta merda que se duvidar nem o boteco da esquina não contrata pra show mais", disparou.

Em menos de 24 horas, a vendedora ganhou mais de 160 mil seguidores e atingiu o tão sonhado marco de 1 milhão de admiradores no Instagram, sendo a única Pipoca a atingir este marco até o momento.

