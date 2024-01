Reprodução/Globo/Renato Pizzutto As fantasias da quarta temporada do programa já foram divulgadas

Nesta quinta-feira (11), as primeiras fantasias da quarta temporada do The Masked Singer, que estreia no dia 21 de janeiro, foram reveladas ao vivo no programa Encontro, da Globo. Desta vez, conhecemos o Trevo da Sorte, Bicho Preguiça, Chimarrão, Livro e MC Porquinha. E horas mais tarde, foram apresentadas a Abacate, Dona Formiga, Pé de Alface, Bode, Sereia, Cuco e ETzinho.



"O Trevo da Sorte traz para o palco do The Masked Singer toda a leveza e romantismo que uma apaixonada por samba carrega. Uma ingenuidade fofa de quem acredita que tudo vai dar certo no final", escreveu o perfil oficial da atração nas redes sociais.

Já o Bicho Preguiça estreia "com calma, tranquila e sem pressa". "Mas que vira a chavinha na hora dos musicais e entrega performance", acrescentou.





"Chega com todo o charme e elegância, mas ó, cuidado que às vezes não tá para muitos amigos. Emocionado porém contigo, Chimarrão vai trazer o ar do interior para os palcos. Meio amargo, meio emocionado... Só não mexe no bigode do Chimas", ressaltou a respeito do Chimarrão.

"Entende de tudo e fala várias línguas. Chega ao palco para encantar, mas também para fazer aquele network com os outros mascarados. Quem sabe começar um clube do livro com a Veveta?", questionou sobre o Livro.

Por fim, MC Porquinha é descrita como uma estrela: "O The Masked Singer vai ficar pequeno pra essa diva pop cheia de personalidade que promete mostrar a que veio ao mundo".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko